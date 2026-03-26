Peu de nouvelles offres

Selon un rapport Le Royal Lepage, le prix des chalets devrait augmenter de 4% au Canada et au Québec en 2026. C’est la rareté de l’offre qui est surtout à l’origine de ces hausses.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

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