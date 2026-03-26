Peu de nouvelles offres

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Le prix des chalets va - encore - augmenter en 2026

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 mars 2026 18:01

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Le prix des chalets va - encore - augmenter en 2026
À vos intérêts / Cogeco Média

Selon un rapport Le Royal Lepage, le prix des chalets devrait augmenter de 4% au Canada et au Québec en 2026. C’est la rareté de l’offre qui est surtout à l’origine de ces hausses.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Une hausse à venir pour le prix des chalets en 2026;
  • Les chalets demeurent dans le giron patrimonial;
  • La répression de Xi Jinping sur la moralité fait une victime de plus: le marché international du vin.

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