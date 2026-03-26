Peu de nouvelles offres

Selon un rapport Le Royal Lepage, le prix des chalets devrait augmenter de 4% au Canada et au Québec en 2026. C’est la rareté de l’offre qui est surtout à l’origine de ces hausses.
Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Une hausse à venir pour le prix des chalets en 2026;
- Les chalets demeurent dans le giron patrimonial;
- La répression de Xi Jinping sur la moralité fait une victime de plus: le marché international du vin.