Agacé par une question posée l'année dernière

Le pilote de Red Bull, Max Verstappen, a refusé de répondre aux questions des journalistes jeudi, tant qu'un représentant du Guardian, dont une question lui avait déplu l'année dernière, se trouvait dans la salle.

Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier commenter cet indicent impliquant un journaliste du Guardian et le pilote de F1, au micro de Philippe Cantin.