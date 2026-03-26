Agacé par une question posée l'année dernière

Le pilote de Red Bull, Max Verstappen, a refusé de répondre aux questions des journalistes jeudi, tant qu'un représentant du Guardian, dont une question lui avait déplu l'année dernière, se trouvait dans la salle.
Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier commenter cet indicent impliquant un journaliste du Guardian et le pilote de F1, au micro de Philippe Cantin.
«J'ai un malaise avec ça, et pas seulement envers Max Verstappen, mais aussi envers les autres journalistes. Je comprends qu'un athlète puisse être mécontent des questions ou de la façon dont on s'adresse à lui, mais chasser quelqu'un et l'empêcher de faire son travail est un manque de respect. C'est aussi un manque de solidarité de la part des autres journalistes que de rester là et de continuer à prendre les réponses de l'athlète.»