Deux personnes ont perdu la vie

Deux personnes en situation d'itinérance ont perdu la vie au cours des derniers jours. La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, en a fait l'annonce non sans émotion, ce jeudi, lors d'un point de presse portant sur la propreté des campements.

Écoutez la journaliste chez Cogeco Nouvelles, Any Guillemette, qui a assistée au point de presse de la mairesse, suivie du président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Claude Pinard, au micro de Philippe Cantin.