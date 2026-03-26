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Deux personnes ont perdu la vie

Itinérance: «Nous sommes devant une forme d'échec collectif» -Claude Pinard

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 mars 2026 15:38

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Any Guillemette
Any Guillemette
Itinérance: «Nous sommes devant une forme d'échec collectif» -Claude Pinard
Un campement de sans-abri sous un viaduc à Montréal / Graham Hughes / La Presse Canadienne

Deux personnes en situation d'itinérance ont perdu la vie au cours des derniers jours. La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, en a fait l'annonce non sans émotion, ce jeudi, lors d'un point de presse portant sur la propreté des campements.

Écoutez la journaliste chez Cogeco Nouvelles, Any Guillemette, qui a assistée au point de presse de la mairesse, suivie du président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Claude Pinard, au micro de Philippe Cantin. 

«Pour l’instant, on exclut le froid ou les surdoses comme causes probables. Habituellement, on ne fait pas état de ces décès, mais la mairesse venait vraisemblablement de les apprendre. Elle était visiblement ébranlée et elle en a profité pour demander, une fois de plus, que l'urgence de l'itinérance soit reconnue comme une priorité nationale.»

Any Guillemette

«J'ai des hauts-le-cœur depuis ce matin à me demander ce qu'on aurait pu faire. Est-ce que c'est une "machine à créer de l'itinérance" ? C'est une affirmation forte. Ce que je vous dirais, c'est qu'on n'est certainement pas parvenus à établir un bon continuum et que nous sommes devant une forme d'échec collectif avec ce qui est arrivé dans les dernières 24 heures.»

Claude Pinard

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