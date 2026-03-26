Salim Touaibi a été reconnu coupable du meurtre prémédité de l'adolescente Meriem Boundaoui après neuf jours de délibérations au palais de justice de Montréal, jeudi.

L'adolescente de 15 ans a été tuée en février 2021 dans l’arrondissement de Saint-Léonard. Elle se serait trouvée au mauvais endroit au mauvais moment, en pleine chicane de stationnement.

Salim Touaibi, 29 ans, écope de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Aymane Bouadi, 30 ans, a quant à lui été acquitté.

Écoutez la chroniqueuse judiciaire Bénédicte Lebel faire le point sur cette histoire, jeudi, au Québec maintenant.





