Sondage Léger commandé par la CSQ

Trois Québécois sur quatre sont inquiets face au climat social actuel. Selon un sondage Léger commandé par la Centrale des syndicats du Québec, 67 % d’entre eux estiment que le niveau de violence a augmenté par rapport à il y a cinq ans.

Plus de la moitié croient également que la situation ne va aller qu’en s’aggravant au cours des cinq prochaines années.

Selon la CSQ, ces résultats correspondent avec ce que vivent les travailleurs des réseaux publics, comme les enseignants et les travailleurs de la santé.

Écoutez Eric Gingras, président de la CSQ, discuter de ce sondage et des enjeux sociétaux avec Philippe Cantin, jeudi.