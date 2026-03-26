Harry Potter et son univers ont un rayonnement mondial et il y a moyen de revivre cette magie à la Place Bonaventure.

Écoutez Catherine Beauchamp nous parler de l'exposition Harry Potter au micro de Philippe Cantin.

Organisée notamment avec Warner Brothers, l'exposition permet aux visiteurs d'interagir avec des décors inspirés des films grâce à une baguette magique, le tout, pour 26 $ par personne.

L’expérience immersive inclut des salles emblématiques comme la salle des prophéties et la salle sur demande, et se termine par une boutique souvenirs.

«C'est vraiment le fun», assure la chroniqueuse.

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