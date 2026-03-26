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«Der Himmel»

Un nouvel album pour La Zarra: la nouvelle Édith Piaf?

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 mars 2026 15:44

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Un nouvel album pour La Zarra: la nouvelle Édith Piaf?
Fatima-Zahra Hafdi, alias La Zarra au concours l'Eurovision en 2023 / La Presse Canadienen / AP Photo / Martin Meissner

L'artiste La Zarra sort un nouvel album intitulé Der Himmel, après avoir fait fureur en France.

Elle fait le tour de la signification de ses dernières chansons, de son succès monstre de l'autre côté de l'Atlantique et de sa participation à l'Eurovision.

La Zarra explique également comment les chaînes d'informations françaises d'extrême droite ont parlé de ses origines à la télévision.

Écoutez La Zarra, Fatima-Zahra Hafdi, aborder le tout en compagnie de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp, jeudi, au Québec maintenant.

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