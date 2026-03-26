L'artiste La Zarra sort un nouvel album intitulé Der Himmel, après avoir fait fureur en France.

Elle fait le tour de la signification de ses dernières chansons, de son succès monstre de l'autre côté de l'Atlantique et de sa participation à l'Eurovision.

La Zarra explique également comment les chaînes d'informations françaises d'extrême droite ont parlé de ses origines à la télévision.

Écoutez La Zarra, Fatima-Zahra Hafdi, aborder le tout en compagnie de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp, jeudi, au Québec maintenant.