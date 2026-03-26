À quand une réouverture du détroit d'Ormuz?

Donald Trump enchaîne les menaces face à l'Iran pour la réouverture du détroit d'Ormuz. D'abord d'une durée de deux jours, il a allongé son ultimatum à 5 jours, pour aujourd'hui s'établir à 10 jours.

Le 6 avril prochain, il se pourrait donc qu'on connaisse l'issue de cette déclaration.

La chroniqueuse Valérie Beaudoin, pour sa part, estime qu'on la prend trop «pour du cash».

Écoutez la chroniqueuse politique Valérie Beaudoin faire le tour de l'actualité américaine au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.