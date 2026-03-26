Devons-nous savoir la formation du CH à l'avance?

«Posez-moi les bonnes questions»: après ces propos de l'entraîneur des Canadiens envers un journaliste, Martin McGuire réplique à Martin St-Louis.

Au-delà des questions de stratégie du Tricolore, Martin McGuire explique que les fans de hockey ont le droit de connaître l'alignement des matchs plus que quelques minutes à l'avance.

Écoutez le descripteur des matchs au réseau Cogeco Média faire son plaidoyer dans la chronique sportive de Meeker Guerrier, au Québec maintenant.