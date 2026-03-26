Devons-nous savoir la formation du CH à l'avance?

«Posez-moi les bonnes questions»: après ces propos de l'entraîneur des Canadiens envers un journaliste, Martin McGuire réplique à Martin St-Louis.
Au-delà des questions de stratégie du Tricolore, Martin McGuire explique que les fans de hockey ont le droit de connaître l'alignement des matchs plus que quelques minutes à l'avance.
Écoutez le descripteur des matchs au réseau Cogeco Média faire son plaidoyer dans la chronique sportive de Meeker Guerrier, au Québec maintenant.
«On ne fait pas de transplantation cardiaque, on ne sauve pas la vie du monde, on ne va pas dans les rues pour aller s'occuper des gens qui sont mal pris, des problèmes de santé mentale. On est dans un dans une business de divertissement. Alors, calmons-nous.»