Mis sur pied par les Trois Accords

Le Festival de la poutine de Drummondville en sera à sa 19e édition, du 6 au 8 août. Et il sera plus gros que jamais.

Écoutez Charles Dubreuil et Simon Proulx du groupe les Trois Accords en parler mardi, en compagnie de Catherine Beauchamp et de Philippe Cantin.

L'évènement aura lieu au Cégep de Drummondville, avec une capacité accrue à 15 500 participants.

La programmation inclut Loud, Les Vulgaires Machins, Cœur de Pirate et The Offspring.

Le duo discute aussi de la production, de la logistique et de la programmation. Il y a notamment une collaboration avec des chefs comme Martin Picard (Au Pied de Cochon) et la bande de La Banquise pour la poutine.