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Arts et spectacles
Mis sur pied par les Trois Accords

Un 19e Festival de la poutine de Drummondville élargi en 2026

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 mars 2026 16:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Un 19e Festival de la poutine de Drummondville élargi en 2026
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Le Festival de la poutine de Drummondville en sera à sa 19e édition, du 6 au 8 août. Et il sera plus gros que jamais.

Écoutez Charles Dubreuil et Simon Proulx du groupe les Trois Accords en parler mardi, en compagnie de Catherine Beauchamp et de Philippe Cantin.

L'évènement aura lieu au Cégep de Drummondville, avec une capacité accrue à 15 500 participants.

La programmation inclut Loud, Les Vulgaires Machins, Cœur de Pirate et The Offspring.

Le duo discute aussi de la production, de la logistique et de la programmation. Il y a notamment une collaboration avec des chefs comme Martin Picard (Au Pied de Cochon) et la bande de La Banquise pour la poutine.

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