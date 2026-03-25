Animateur de radio à Rimouski à 95 ans

Jean Brisson, qui célèbre son 95e anniversaire, est toujours sur le marché du travail en tant qu'animateur de radio à Rimouski.
Écoutez celui qui fait ce travail depuis 1950 discuter avec les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi, à La commission.
«Pour mon émission, j'ai carte blanche, je fais ce que je veux, puis j'invite les plus grandes vedettes. Mais dans ma carrière, j'ai interviewé quatorze premiers ministres au fédéral et à peu près la même chose au provincial. J'ai eu aussi le général de Gaulle et tous les artistes français qui passaient dans la région de Rimouski dans mon temps, c'était le monopole. Alors, tous les artistes français, Johnny Hallyday, Aznavour, Nana Mouskouri, tout ce qui passe à Rimouski venaient à mon émission.»