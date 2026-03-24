Grève du secteur communautaire

C'est environ 1600 organismes communautaires qui participent à une grève de deux semaines pour dénoncer le manque de fonds auquel ils font face.

Écoutez la chroniqueuse Katia Gagnon aborder le sujet lors de sa chronique, mardi, au micro de Philippe Cantin, pour souligner à quel point ce secteur est essentiel au filet social du Québec.