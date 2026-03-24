Grève du secteur communautaire

C'est environ 1600 organismes communautaires qui participent à une grève de deux semaines pour dénoncer le manque de fonds auquel ils font face.
Écoutez la chroniqueuse Katia Gagnon aborder le sujet lors de sa chronique, mardi, au micro de Philippe Cantin, pour souligner à quel point ce secteur est essentiel au filet social du Québec.
«La très grande majorité d'entre eux sont des héros de l'ombre. Ils sont discrets, ils ne disent pas grand-chose, mais ils sont absolument essentiels et j'ai hâte de voir l'impact concret de cet arrêt de service dans 1600 organismes. Ce sont les services publics qui vont être appelés à compenser pour les situations difficiles. Je prédis qu'il va y avoir un certain débordement. Moi, je pense que leur demande de budget prévisible, c'est quand même un minimum requis pour ces gens-là.»