L’absence de français: un manque de compassion?

Invité à réagir au message de condoléances exclusivement en anglais du PDG Michael Rousseau après le décès de deux pilotes, Christophe Hennebelle défend la position d'Air Canada.

Malgré les critiques des premiers ministres Carney et Legault, il affirme que la démission de M. Rousseau n'est pas à l'ordre du jour, ce dernier devant rester «à la barre» durant cette période dramatique.

Comment le vice-président aux communications d’entreprise chez Air Canada justifie-t-il l'usage exclusif de l'anglais par le PDG.

Écoutez Christophe Hennebelle, vice-président aux communications d’entreprise chez Air Canada, en discussion avec les commissaires mercredi.