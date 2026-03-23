Guerre Iran-États-Unis

Alors que Donald Trump évoque des discussions «productives» avec l'Iran, provoquant une chute du prix du pétrole, Téhéran dément officiellement tout dialogue...

L'analyste Justin Massie souligne l'incohérence de la stratégie américaine, marquée par des ultimatums non respectés et une levée surprenante des sanctions pétrolières en plein conflit.

Si l'Iran sort militairement affaibli par les frappes israélo-américaines, le régime réussit à maintenir une capacité de nuisance stratégique via le détroit d'Ormuz.

La simple survie du régime et sa capacité de menace pourraient-elles forcer les États-Unis à des concessions, loin de la capitulation initialement exigée.

Écoutez Justin Massie, co-directeur Réseau d’analyse stratégique, professeur titulaire département science politique, à l’Université du Québec à Montréal, lundi à La commission.