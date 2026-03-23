Une porte de sortie diplomatique?

À l’occasion de sa chronique, lundi matin, Jean-François Lépine analyse le brusque changement de ton de Donald Trump, qui a suspendu ses menaces de bombardements contre les installations électriques et pétrolières iraniennes après avoir évoqué des «discussions productives».

Ce revirement survient alors que les pressions sur le prix du pétrole s'accentuent et que l'Agence internationale de l'énergie redoute une crise d'approvisionnement majeure.

Écoutez le chroniqueur Jean-François Lépine aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Pendant que Washington et Téhéran semblent entrouvrir une porte diplomatique, la tension sur le terrain ne faiblit pas.

Jean-François Lépine souligne que ce calme précaire coïncide avec l'arrivée de renforts de Marines américains dans la région et une intensification des frappes israéliennes, notamment contre des sites de recherche nucléaire.