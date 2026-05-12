À la suite de plus de dix ans d'absence, l'auteure-compositrice-interprète Ima effectue un retour attendu avec un neuvième album intitulé Je reprends tout. Ce projet, décrit comme une véritable «renaissance», célèbre ses 25 ans de carrière et les 300 000 albums vendus au cours de son parcours.

Cet opus se veut ultra personnel, reflétant le cheminement d'Ima vers l'authenticité plutôt que la perfection. Ses dernières années ont été marquées par la maternité et la découverte du yoga, apportant une dimension spirituelle profonde que l'on ressent dans sa musique.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix, mardi, à Lagacé le matin.