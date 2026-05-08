Défense américaine vulnérable

Le général Dominique Trinquant analyse les révélations du Washington Post concernant la sous-estimation par l'administration Trump des dommages infligés par l'Iran aux bases américaines.

Selon l'expert, la précision inédite des frappes iraniennes s'explique par un soutien technologique crucial de la Chine et de la Russie, notamment via l'imagerie satellitaire en temps réel.

Cette situation est exacerbée par la vulnérabilité des bases situées dans des pays arabes peu enclins à soutenir une escalade militaire.

Malgré l'annonce d'un cessez-le-feu par Donald Trump, le général Trinquant prévient que les tensions demeurent vives et les négociations pour l'heure, invisibles.

Écoutez le général Dominique Trinquand, ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès de l'ONU, à La commission vendredi.