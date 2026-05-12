Le message de Luc Ferrandez à Steven Guilbeault

Le chroniqueur Luc Ferrandez analyse la posture actuelle de Steven Guilbeault au sein du Parti libéral du Canada.

L'ancien ministre de l'Environnement, désormais simple député, semble vouloir pousser ses convictions climatiques jusqu'au bout, quitte à forcer le premier ministre à l'expulser.

Selon Ferrandez, Guilbeault n'a plus rien à perdre et devrait maintenir sa ligne dure face à un gouvernement qui semble avoir viré «pas mal pétrole» avec l'achat et l'expansion de pipelines comme Trans Mountain.

Écoutez Luc Ferrandez se prononcer sur les tensions entre l'ex-ministre fédéral de l'Environnement Steven Guilbeault et le premier ministre Carney, mardi, à Lagacé le matin.