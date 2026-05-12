Le film François.e est loin d'être une production controversée ou clivante, rassure Louis Morissette, qui y joue un homme hétérosexuel se faisant passer pour une femme afin d'obtenir plus facilement les subventions de son projet artistique.

Il explique que de nombreuses scènes à écrire ont été remises entre les mains de l'actrice trans Gabrielle Boulianne-Tremblay et que des personnes de la communauté ont visionné le film avant d'être à l'affiche, en juillet prochain.

Écoutez l'entrepreneur et producteur Louis Morissette aborder ses derniers projets, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

Louis Morissette parle également du lancement de la chaîne YouTube humoristique pour enfants PAAF, qui vaut «des millions de dollars».