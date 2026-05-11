Menaces nucléaires et guerres commerciales

Jean-François Lépine dresse un portrait sombre de la géopolitique mondiale, marquée par une fragmentation de la diplomatie traditionnelle.
En Iran, les négociations sur le nucléaire stagnent face à des demandes jugées inacceptables par Washington.
Écoutez la chronique sur les affaires internationales de Jean-François Lépine, lundi à Lagacé le matin.
«La Chine n'a pas intérêt à interrompre son ennemi quand il fait des erreurs [...] La Chine regarde les choses faire et en profite énormément. »
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