Le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle aborde une modification législative majeure visant à criminaliser la création et le partage de faux contenus intimes générés par l'intelligence artificielle.

L'amendement au projet de loi C-16 cible non seulement la nudité, mais aussi la «quasi-nudité», afin de fermer les échappatoires juridiques actuelles et de forcer les plateformes à agir rapidement.

Par ailleurs, l'équipe commente la récente publication de Justin Trudeau sur le recensement 2026: un clin d'œil moqueur destiné à provoquer les complotistes qui remettent en question cet exercice statistique.

Écoutez la chronique sur les réseaux sociaux de Frédéric Labelle, mardi, à Lagacé le matin.