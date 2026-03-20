3e dans la divison Atlantique

Les Canadiens sont bien positionnés pour les séries éliminatoires dans la façon dont ils jouent, d'après l'ex-joueur Antoine Roussel.

Il estime que la formation de Martin St-Louis s'est créé un «coussin» de victoires qu'il a petit à petit épuisé, mais tout le monde va malgré tout dans la même direction.

Son conseil aux joueurs du tricolore? Éviter les pénalités.

Écoutez l'ancien joueur de la LNH, le «rooster» Antoine Roussel, analyser le tout à l'émission Les amateurs de sports, avec Mario Langlois.