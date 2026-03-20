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3e dans la divison Atlantique

Les Canadiens iront-ils en séries? «Je ne suis pas inquiet», -Antoine Roussel

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 mars 2026 20:11

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel
Les Canadiens iront-ils en séries? «Je ne suis pas inquiet», -Antoine Roussel
La voix du Rooster / Cogeco Média

Les Canadiens sont bien positionnés pour les séries éliminatoires dans la façon dont ils jouent, d'après l'ex-joueur Antoine Roussel.

Il estime que la formation de Martin St-Louis s'est créé un «coussin» de victoires qu'il a petit à petit épuisé, mais tout le monde va malgré tout dans la même direction.

Son conseil aux joueurs du tricolore? Éviter les pénalités.

Écoutez l'ancien joueur de la LNH, le «rooster» Antoine Roussel, analyser le tout à l'émission Les amateurs de sports, avec Mario Langlois.

«Les Canadiens, c'est une équipe qui veut jouer sur la contre-attaque, qui veut jouer dans l'espace libre. Quand ils ont de l'espace, ils ont du succès, c'est sûr et certain. Ils sont capables d'exécuter. Les joueurs sont vraiment talentueux.

Antoine Roussel

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