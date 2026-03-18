Saison recrue

On a parlé beaucoup de Cole Caufield et de Brendan Gallagher au terme du match remporté 3-2 contre les Bruins de Boston, mardi soir.
Écoutez Mario Langlois faire son entrée en matière à son émission Les Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Jakub Dobes en voie de surpasser des marques importantes chez les gardiens des Canadiens;
- Une rare victoire (face aux Bruins) contre un club dans la course aux séries;
- On présente le programme de l'émission.
On écoute les commentaires de:
- Philip Danault;
- Brendan Gallagher;
- Martin St-Louis;
Comment Brendan Gallagher voudra terminer sa carrière?