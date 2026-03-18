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Sports
Saison recrue

Jakub Dobes à une victoire de surpasser Patrick Roy

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 mars 2026 18:46

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jakub Dobes à une victoire de surpasser Patrick Roy
Les amateurs de sports / Cogeco Média

On a parlé beaucoup de Cole Caufield et de Brendan Gallagher au terme du match remporté 3-2 contre les Bruins de Boston, mardi soir.

Écoutez Mario Langlois faire son entrée en matière à son émission Les Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Jakub Dobes en voie de surpasser des marques importantes chez les gardiens des Canadiens;
  • Une rare victoire (face aux Bruins) contre un club dans la course aux séries;
  • On présente le programme de l'émission.

On écoute les commentaires de:

  • Philip Danault;
  • Brendan Gallagher;
  • Martin St-Louis;

Comment Brendan Gallagher voudra terminer sa carrière?

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