Saison recrue

On a parlé beaucoup de Cole Caufield et de Brendan Gallagher au terme du match remporté 3-2 contre les Bruins de Boston, mardi soir.

Écoutez Mario Langlois faire son entrée en matière à son émission Les Amateurs de sports.

Les sujets discutés

Jakub Dobes en voie de surpasser des marques importantes chez les gardiens des Canadiens;

Une rare victoire (face aux Bruins) contre un club dans la course aux séries;

On présente le programme de l'émission.

On écoute les commentaires de:

Philip Danault;

Brendan Gallagher;

Martin St-Louis;

Comment Brendan Gallagher voudra terminer sa carrière?