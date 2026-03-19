La troisième place de la division en jeu

Les Canadiens de Montréal affrontent les Red Wings de Detroit, jeudi et, à l’approche de la fin de la saison régulière, tous les matchs sont d’une importance capitale.

Il faut dire que les écarts sont très faibles entre le Tricolore et les autres équipes de la division Atlantique.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier mettre la table pour le match des Canadiens de jeudi, à l’émission de Philippe Cantin.

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