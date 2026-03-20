Défaite 3-1 face aux Red Wings

Les Canadiens de Montréal mettent en péril leur place en série éliminatoire, alors que la défaite 3-1, jeudi, face aux Red-Wings de Detroit permet à plusieurs équipes de se rapprocher d'eux au classement.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier aborder le sujet vendredi, au micro de Philippe Cantin, alors que l'équipe affrontera les Highlanders de New York samedi au Centre Bell. 98.5