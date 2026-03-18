La longue saison régulière 2025-2026 de la LNH tire à sa fin, saison qui est le pain et le beurre des journalistes affectés à la couverture des Canadiens de Montréal.

Écoutez Arpon Basu, de The Athlectic, et Luc Gélinas, du Réseau des sports, parler des Canadiens et de leur métier avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Arpon Basu: «Les Canadiens n'ont pas subi trois défaites consécutives en temps réglementaires depuis le 15 novembre.» Une marque de maturité et de compétitivité;

Luc Gélinas: «J'ai beaucoup aimé le troisième trio avec (Alexandre) Texier à la place de (Kirby) Dach. Ça a généré beaucoup avec (Jake) Evans et (Zachary) Bolduc»;

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