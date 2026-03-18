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Canadiens de Montréal

«J'ai bien aimé le troisième trio avec Texier à la place de Dach» -Luc Gélinas

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 mars 2026 21:12

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«J'ai bien aimé le troisième trio avec Texier à la place de Dach» -Luc Gélinas
Arpon Basu, Mario Langlois et Luc Gélinas. / Cogeco Média

La longue saison régulière 2025-2026 de la LNH tire à sa fin, saison qui est le pain et le beurre des journalistes affectés à la couverture des Canadiens de Montréal.

Écoutez Arpon Basu, de The Athlectic, et Luc Gélinas, du Réseau des sports, parler des Canadiens et de leur métier avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Arpon Basu: «Les Canadiens n'ont pas subi trois défaites consécutives en temps réglementaires depuis le 15 novembre.» Une marque de maturité et de compétitivité;

Luc Gélinas: «J'ai beaucoup aimé le troisième trio avec (Alexandre) Texier à la place de (Kirby) Dach. Ça a généré beaucoup avec (Jake) Evans et (Zachary) Bolduc»;

Les autres sujets discutés

  • Le trio des vétérans (Gallagher, Anderson, Danault) a excellé contre les Bruins;
  • Le duo de défenseurs Guhle-Carrier a connu un solide match et ils se complètent bien;
  • Les Canadiens devront être bien meilleurs défensivement;
  • Noah Dobson n'est pas naturellement un défenseur ayant un jeu physique;
  • Martin St-Louis et Luc Gélinas n'étaient pas sur la même longueur d'onde.

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