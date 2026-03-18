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Hockey
Victoire contre les Bruins

«Dobes a été extrêmement bon, techniquement» -José Théodore

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 mars 2026 19:41

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
José Théodore
José Théodore
«Dobes a été extrêmement bon, techniquement» -José Théodore
Jakub Dobes stoppe une poussée des Bruins. / PC/Christine Muschi

Mine de rien, le gardien recrue des Canadiens de Montréal, Jakub Dobes, n'est qu'à une poignée de victoires de devancer certains gardiens de légende lors de leur première saison recrue.

Patrick Roy, Carey Price et Steve Penney, notamment.

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens José Théodore au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Nick Suzuki fait preuve de leadership et de constance;
  • Théodore lève son chapeau à Cole Caufield pour ses 40 buts;
  • Le DG du Tricolore, Kent Hughes, fait ses devoirs avant de donner des contrats à long terme;
  • José Théodore espère que Brendan Gallagher n'ira pas jouer avec une autre équipe;
  • Jakub Dobes va-t-il rejoindre Roy (probable), Price et Penney pour le plus grand nombre de victoires à sa saison recrue?
  • Le jeu de Dobes avec la rondelle hors de son filet;
  • Pourquoi ne pas créer une rivalité entre Dobes et Fowler? Theodore enverrait Fowler devant le filet, jeudi, contre les Red Wings;
  • La plus grande qualité de Dobes: la résilience.

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