Victoire contre les Bruins

Mine de rien, le gardien recrue des Canadiens de Montréal, Jakub Dobes, n'est qu'à une poignée de victoires de devancer certains gardiens de légende lors de leur première saison recrue.

Patrick Roy, Carey Price et Steve Penney, notamment.

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens José Théodore au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés