Malaise et faux pas diplomatique

Le président américain Donald Trump a créé un malaise diplomatique de calibre mondial, jeudi, en évoquant l'attaque de 1941 de Pearl Harbor devant la première ministre du Japon.
Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin commenter l'incident diplomatique au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le président américain évoque Pearl Harbor devant la première ministre du Japon;
- On parle des tensions entre Israël et les États-Unis lors de cette troisième semaine de guerre avec l'Iran en raison des frappes israéliennes sur un champ gazier iranien;
- La démission de Joe Kent, ex-responsable du renseignement américain, et ses révélations à Tucker Carlson - la mort de Charlie Kirk - soulèvent des tas de questions;
- Le Pentagone demande 200 milliards de dollars afin de poursuivre la guerre contre l'Iran.