Les Canadiens face aux Bruins

Il y a de multiples manières d'expliquer les raisons de la victoire des Canadiens contre les Bruins, mardi, et Antoine Roussel présente la sienne.
Écoutez Antoine Roussel commenter les performances des Canadiens de Montréal au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La gestion de la pression des Canadiens après deux défaites;
- L’importance du jeu simple et collectif et la possibilité d’atteindre 1000 matchs dans la LNH;
- La controverse autour de la rondelle du but gagnant de Jack Hughes aux Jeux Olympiques de Milan; récupérée par le Temple de la renommée.
- Antoine Roussel possède des bâtons de Crosby et d'Ovechkin.