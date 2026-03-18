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Sports
Coupe du monde de hockey en 2028

Si la Russie est présente, d'autres pays pourraient passer leur tour

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 mars 2026 20:06

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Si la Russie est présente, d'autres pays pourraient passer leur tour
Jeremy Filosa / Cogeco Média

La Ligue nationale de hockey a annoncé qu'il y aura une Coupe du monde de hockey à huit équipes en 2028, sans préciser si la Russie allait en faire partie ou non.

Lors de la réunion des gouverneurs des directeurs généraux, mercredi, certaines fédérations ont fait savoir que si les Russes sont là, eux, n'y seront pas.

Écoutez Jeremy Filosa, présent aux réunions en Floride, brosser le portrait de la situation au micro de Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • La potentielle participation de la Russie à la Coupe du monde de hockey en 2028 suscite de vives réactions de la Finlande et Tchéquie;
  • Gary Bettman annonce des revenus annuels de 8 milliards de dollars pour la ligue;
  • Le plafond salarial passera de 95,5 millions $ à 113,5 millions $ en deux ans.
  • Toujours pas de nouvelles de la diffusion en français des matchs restants des Canadiens de Montréal;
  • À Miami, le Venezuela remporte la Classique mondiale de baseball devant 75% de supporters vénézuéliens.

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