Coupe du monde de hockey en 2028

La Ligue nationale de hockey a annoncé qu'il y aura une Coupe du monde de hockey à huit équipes en 2028, sans préciser si la Russie allait en faire partie ou non.

Lors de la réunion des gouverneurs des directeurs généraux, mercredi, certaines fédérations ont fait savoir que si les Russes sont là, eux, n'y seront pas.

Écoutez Jeremy Filosa, présent aux réunions en Floride, brosser le portrait de la situation au micro de Mario Langlois.

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