La Ligue nationale de hockey a annoncé qu'il y aura une Coupe du monde de hockey à huit équipes en 2028, sans préciser si la Russie allait en faire partie ou non.
Lors de la réunion des gouverneurs des directeurs généraux, mercredi, certaines fédérations ont fait savoir que si les Russes sont là, eux, n'y seront pas.
Écoutez Jeremy Filosa, présent aux réunions en Floride, brosser le portrait de la situation au micro de Mario Langlois.
Les sujets discutés
- La potentielle participation de la Russie à la Coupe du monde de hockey en 2028 suscite de vives réactions de la Finlande et Tchéquie;
- Gary Bettman annonce des revenus annuels de 8 milliards de dollars pour la ligue;
- Le plafond salarial passera de 95,5 millions $ à 113,5 millions $ en deux ans.
- Toujours pas de nouvelles de la diffusion en français des matchs restants des Canadiens de Montréal;
- À Miami, le Venezuela remporte la Classique mondiale de baseball devant 75% de supporters vénézuéliens.