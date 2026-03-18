Ses agresseurs arrêtés

Marie-Eve Tremblay reçoit Clémentine, une survivante de l'agence d'escorte montréalaise XO, récemment démantelée.

Six ans après avoir dénoncé l'horreur dans le balado Sugar Baby, Clémentine réagit avec émotion aux arrestations de ses anciens bourreaux.

Entre ses souvenirs douloureux de l'engrenage de la prostitution et le récit de son sauvetage héroïque par son père, elle livre un message d'espoir vibrant.

Aujourd'hui épanouie et passionnée par son nouveau métier, elle prouve qu'il est possible de se reconstruire, tout en rappelant l'importance cruciale d'un filet social pour dénoncer.

Écoutez le témoignage de Clémentine, 26 ans, victime d’exploitation sexuelle, mercredi à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.