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Justice et faits divers
Ses agresseurs arrêtés

Agence d’escorte démantelée à Montréal: une des victimes témoigne

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 18 mars 2026 10:53

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay

Marie-Eve Tremblay reçoit Clémentine, une survivante de l'agence d'escorte montréalaise XO, récemment démantelée.

Six ans après avoir dénoncé l'horreur dans le balado Sugar Baby, Clémentine réagit avec émotion aux arrestations de ses anciens bourreaux.

Entre ses souvenirs douloureux de l'engrenage de la prostitution et le récit de son sauvetage héroïque par son père, elle livre un message d'espoir vibrant.

Aujourd'hui épanouie et passionnée par son nouveau métier, elle prouve qu'il est possible de se reconstruire, tout en rappelant l'importance cruciale d'un filet social pour dénoncer.

Écoutez le témoignage de Clémentine, 26 ans, victime d’exploitation sexuelle, mercredi à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

«Quand on vit autant de violence, surtout physique, répétée par les hommes... ça marque à vie. De voir que ces gens-là vont devoir assumer aujourd'hui, je suis soulagée.»

Clémentine

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