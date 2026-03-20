«C'était un vrai bon gars»

Les collaborateurs du 98,5 Sports qui ont côtoyé Rodger Brulotte, décédé vendredi à 79 ans, racontent les anecdotes qu'ils ont vécues avec le spécialiste du baseball.

Meeker Guerrier souligne qu'il était vaillant envers les jeunes recrues sportives et médiatiques.

Stéphane Waite partage un moment où Rodger Brulotte est allé spécialement au Centre Bell pour lui offrir un livre signé.

Tony Marinaro, lui, parle du moment où ses enfants ont pu rencontrer des lutteurs grâce à Rodger Brulotte.

Écoutez l'hommage des chroniqueurs et analystes sportifs Tony Marinaro, Stéphane Waite et Meeker Guerrier au micro de l'animateur Mario Langlois.