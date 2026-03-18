40 buts en 66 matchs

Au lendemain du 40e but de la saison de Cole Caufield, les joueurs des Canadiens de Montréal sont à Detroit en vue de leur affrontement de jeudi contre les Red Wings.

Martin McGuire et Dany Dubé y sont aussi et ils se joignent à Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés:

Dany Dubé: «On a ressérré les jeux à cinq contre cinq»

Martin McGuire: «Cole Caufield est le joueur par excellence des Canadiens cette année»

Dubé: «C'est assez dur de dissocier Caufield de Suzuki»

Dubé: «Caufield est capable de s'autoévaluer et dire qu'il n'a pas pris les bonnes décisions. Ça, ça a de la valeur.»