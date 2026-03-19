Contrôleurs routiers impuissants

Une enquête journalistique révèle que des dizaines de milliers de camions circulent au Québec avec un système antipollution désactivé, multipliant par 34 leurs émissions polluantes.

Jean-Claude Daigneault dénonce l'impuissance de ses membres qui manquent d'équipements informatiques et de formation pour détecter ces fraudes.

Bien que le ministre des Transports Jonatan Julien affirme que des vérifications sont faites, M. Daigneault contredit ces propos, soulignant que même des mandataires de la SAAQ participent ouvertement à cette pratique illégale pour des motifs de rentabilité.

Luc Ferrandez rappelle que ces particules fines réduisent l'espérance de vie des citoyens vivant près des autoroutes.

Écoutez Jean-Claude Daignault, président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, expliquer le tout., jeudi à La commission.