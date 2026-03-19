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Justice et faits divers
Contrôleurs routiers impuissants

Systèmes antipollution trafiqués: un scandale de santé publique au Québec

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Entendu dans

La commission

le 19 mars 2026 12:43

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Systèmes antipollution trafiqués: un scandale de santé publique au Québec
Des dizaines de milliers de camions et camionnettes au Québec circulent avec le système antipollution désactivé, ce qui multiplie par 34 leurs émissions de gaz à effet de serre. / DedMityay/ Adobe Stock

Une enquête journalistique révèle que des dizaines de milliers de camions circulent au Québec avec un système antipollution désactivé, multipliant par 34 leurs émissions polluantes.

Jean-Claude Daigneault dénonce l'impuissance de ses membres qui manquent d'équipements informatiques et de formation pour détecter ces fraudes.

Bien que le ministre des Transports Jonatan Julien affirme que des vérifications sont faites, M. Daigneault contredit ces propos, soulignant que même des mandataires de la SAAQ participent ouvertement à cette pratique illégale pour des motifs de rentabilité.

Luc Ferrandez rappelle que ces particules fines réduisent l'espérance de vie des citoyens vivant près des autoroutes.

Écoutez Jean-Claude Daignault, président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, expliquer le tout., jeudi à La commission

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