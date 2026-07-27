32 km de nage

Pénélope Harvey, étudiante en médecine à l’Université Laval et nageuse d’élite du Rouge et Or, a complété les 32 kilomètres de nage qui sépare Péribonka et Roberval lors de la Traversée internationale du lac Saint-Jean.

Terminant au quatrième rang chez les femmes avec un temps de 8 h 48, la jeune athlète de 23 ans est venue raconter son expérience ainsi que les défis physiques et psychologiques qui accompagnent cet exploit.

L'athlète raconte les sept mois de préparation qui lui ont permis de braver le Piekouagami pour une troisième fois dans sa carrière, le tout en combinant études et jusqu'à 85 kilomètres de natation par semaine.

Écoutez la nageuse Pénélope Harvey raconter sa traversée du lac Saint-Jean, lundi, au micro de Philippe Cantin.