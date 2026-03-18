Nouvelles consignes de tri

Puisque le 18 mars marque la Journée mondiale du recyclage, c’est l’occasion d’analyser les progrès du Québec dans ce domaine par rapport au reste du Canada.

Dans les dernières années, plusieurs réformes ont permis l’élargissement des matières acceptées dans les bacs de recyclage et la facilitation des consignes de tri.

Malgré ces avancées, le Québec demeure un mauvais élève à l’échelle mondiale.

Écoutez Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, analyser la situation, mercredi, à La Commission.