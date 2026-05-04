Jakub Dobes mènent son équipe en 2e ronde

Au lendemain d’une victoire spectaculaire des Canadiens de Montréal lors du septième match contre le Lightning de Tampa Bay, Nathalie Normandeau, Luc Ferrandez et le descripteur Martin McGuire analysent le tout.

Malgré une domination du Lightning, le gardien Jakub Dobes est célébré comme le nouveau héros national après avoir littéralement volé le match.

Comment expliquer le faible nombre de tirs obtenu par les Canadiens?

Quelles sont leurs chances contre leur prochain adversaire, les Sabres de Buffalo, avec qui le Tricolore croisera le fer dès mercredi?

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Cogeco Média, lundi midi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.