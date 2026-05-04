Scène violente

Une vidéo mettant en scène des militants simulant l’exécution à la guillotine du ministre du Travail, Jean Boulet, provoque une forte vague d’indignation au Québec.

L'Alliance Ouvrière est l'organisation derrière cette violente mise en scène qui a été organisée dans une manifestation à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, samedi.

Les représentants du groupe ont tenté de défendre leur geste, niant toute ressemblance entre le mannequin et le député de Trois-Rivières.

Les images de la guillotine ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, au point ou le SPVM a annoncé l'ouverture d'une enquête.

Écoutez le ministre de la Sécurité intérieure et vice-premier ministre, Ian Lafrenière, discuter de cette enquête, lundi, à La commission.