Scène violente

Une vidéo mettant en scène des militants simulant l’exécution à la guillotine du ministre du Travail, Jean Boulet, provoque une forte vague d’indignation au Québec.
L'Alliance Ouvrière est l'organisation derrière cette violente mise en scène qui a été organisée dans une manifestation à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, samedi.
Les représentants du groupe ont tenté de défendre leur geste, niant toute ressemblance entre le mannequin et le député de Trois-Rivières.
Les images de la guillotine ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, au point ou le SPVM a annoncé l'ouverture d'une enquête.
Écoutez le ministre de la Sécurité intérieure et vice-premier ministre, Ian Lafrenière, discuter de cette enquête, lundi, à La commission.
«Lorsque j'ai vu les images, j'étais surpris. Je n'en revenais pas qu'on soit allé jusque-là. Quand j'ai vu la sortie des syndicats, j'étais encore plus surpris, voire déçu de voir qu'ils ne condamnaient pas. Ils voulaient s'en dissocier. Quand on organise une manifestation, on a des droits, c'est vrai, mais on a aussi des devoirs. Puis lorsqu'on voit des gens arriver avec une guillotine, il me semble que ça fait partie des devoirs de dire ''Bien, écoutez, je pense qu'on dépasse la ligne''.»