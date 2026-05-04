L'avenir de la défense canadienne: entre sous-marins et drones autonomes

Les commissaires remettent en question la pertinence des investissements massifs du Canada dans l'artillerie lourde (chars, navires, sous-marins) devant la montée fulgurante des drones.

L'expert Eric Sauvé explique que le conflit russo-ukrainien a révolutionné le champ de bataille, où des drones et des armes autonomes infligent des pertes humaines majeures sans présence humaine directe.

L'Ukraine est décrite comme un «laboratoire à ciel ouvert» où l'industrie teste des technologies de pointe, comme des drones sous-marins ou des robots pilotés par intelligence artificielle.

Est-ce que le Canada s'adaptera assez rapidement à cette nouvelle réalité technologique?

Écoutez Eric Sauvé, ex-officier des Forces armées canadiennes et consultant en renseignement, sécurité et défense, expliquer le tout, lundi.