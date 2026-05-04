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Lors de la manifestation du 1er mai

Controverse syndicale: une guillotine symbolique contre le ministre Jean Boulet

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Entendu dans

La commission

le 4 mai 2026 13:03

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Controverse syndicale: une guillotine symbolique contre le ministre Jean Boulet
La commission / Cogeco Média

Lors de la manifestation du 1er mai 2026, le groupe Alliance ouvrière a suscité l'indignation en installant une guillotine pour simuler l'exécution du ministre Jean Boulet.

Si Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez s'entendent pour condamner ce geste qu'ils jugent de «mauvais goût», il y a divergeance sur la portée de l'action...

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter, lundi midi. 

Autre sujet abordé: 

  • La crise du coût de la vie: quelles sont les solutions?

«La guillotine, ça ne marche pas. Mais le reste, je veux dire cette idée selon laquelle le capitalisme nous appauvrit...»

Luc Ferrandez

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