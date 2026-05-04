Lors de la manifestation du 1er mai 2026, le groupe Alliance ouvrière a suscité l'indignation en installant une guillotine pour simuler l'exécution du ministre Jean Boulet.
Si Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez s'entendent pour condamner ce geste qu'ils jugent de «mauvais goût», il y a divergeance sur la portée de l'action...
Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter, lundi midi.
Autre sujet abordé:
- La crise du coût de la vie: quelles sont les solutions?
«La guillotine, ça ne marche pas. Mais le reste, je veux dire cette idée selon laquelle le capitalisme nous appauvrit...»