Lors de la manifestation du 1er mai 2026, le groupe Alliance ouvrière a suscité l'indignation en installant une guillotine pour simuler l'exécution du ministre Jean Boulet.

Si Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez s'entendent pour condamner ce geste qu'ils jugent de «mauvais goût», il y a divergeance sur la portée de l'action...

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter, lundi midi.

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