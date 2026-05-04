Pénurie de main-d'œuvre en construction

Alexandre Ricard, président de la FTQ Construction, discute des pratiques de contournement des conventions collectives dans l'industrie.

Face à une pénurie de main-d'œuvre criante, des travailleurs exigent des avantages «hors cadre» tels que des cartes-cadeaux ou de l'essence gratuite pour rester en poste.

Il soutient que, bien que ces pratiques soient dénoncées par la Commission de la construction du Québec (CCQ), elles découlent d'un problème structurel de planification.

Selon lui, le sous-investissement gouvernemental dans la formation professionnelle force l'ouverture des bassins de main-d'œuvre non qualifiée, créant une instabilité chronique au détriment des contribuables.

Écoutez Alexandre Ricard, président de la FTQ Construction, en discussion avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi à La commission.