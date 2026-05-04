Il rencontrera le pape Léon XIV

Pour les nouvelles en rafales, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent d'abord le voyage diplomatique de Marco Rubio au Vatican, visant à réparer les liens après des critiques présidentielles envers le pape.

Ils discutent ensuite de la volonté de la mairesse Martinez Ferrada de réduire la bureaucratie montréalaise sur trois ans.

Enfin, l'annonce d'une aide fédérale de 1,5 milliard de dollars pour les secteurs de l'acier et du bois est accueillie avec scepticisme quant à son efficacité réelle, alors que le Québec fait face à une croissance nulle.

Écoutez les nouvelles en rafales à La commission, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi après-midi.