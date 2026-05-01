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1080 répondants

96% des auditeurs de La commission prédisent une victoire des Canadiens vendredi

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 1 mai 2026 15:01

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
96% des auditeurs de La commission prédisent une victoire des Canadiens vendredi
1080 personnes ont répondu au sondage de La commission / La Presse Canadienne / Graham Hughes

Les auditeurs du 98.5 sont définitifs: les Canadiens de Montréal vont l'emporter ce soir, contre le Lightning de Tampa Bay, dans un match qui pourrait permettre au Tricolore de se rendre en deuxième ronde des séries.

Comment synchroniser la voix de Martin McGuire sur le match à la télévision.

Nos animateurs vous expliquent comment...

Écoutez la bonne nouvelle de la journée choisie par les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, vendredi, à La commission.

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