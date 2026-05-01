1080 répondants

Les auditeurs du 98.5 sont définitifs: les Canadiens de Montréal vont l'emporter ce soir, contre le Lightning de Tampa Bay, dans un match qui pourrait permettre au Tricolore de se rendre en deuxième ronde des séries.

Comment synchroniser la voix de Martin McGuire sur le match à la télévision.

Nos animateurs vous expliquent comment...

Écoutez la bonne nouvelle de la journée choisie par les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, vendredi, à La commission.

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