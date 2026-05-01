Énorme foule prévue pour le match des Canadiens

Le SPVM risque d’en avoir plein les bras en ce vendredi soir.
Non seulement le service de police se prépare à l’arrivée d’une énorme foule venue assister au sixième match Canadiens–Lightning, mais une manifestation est aussi à l’horaire.
Écoutez David Shane, inspecteur-chef et responsable des communications au SPVM, en discuter au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
« Le SPVM sera là ce soir pour protéger les partisans, afin qu’ils puissent concentrer leur énergie à encourager l’équipe. L’objectif est donc, d’abord et avant tout, d’assurer leur sécurité dans le périmètre autour du Centre Bell. À l’intérieur du Centre Bell et sur l’avenue des Canadiens, il y a un rassemblement, le Fan Jam. La sécurité du Canadien de Montréal en est responsable. Nous sommes là pour leur prêter main-forte et nous assurer que les effectifs sont suffisants afin d’offrir une présence rassurante. »