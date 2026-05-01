Énorme foule prévue pour le match des Canadiens

Le SPVM risque d’en avoir plein les bras en ce vendredi soir.

Non seulement le service de police se prépare à l’arrivée d’une énorme foule venue assister au sixième match Canadiens–Lightning, mais une manifestation est aussi à l’horaire.

Écoutez David Shane, inspecteur-chef et responsable des communications au SPVM, en discuter au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.