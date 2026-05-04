Une transformation profonde et coûteuse

La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, annonce le lancement imminent du Dossier santé numérique dans deux régions pilotes: la Mauricie–Centre-du-Québec et le nord de Montréal.

Ce projet de 402 millions de dollars vise à moderniser un réseau encore dépendant du papier et du fax en unifiant plus de 4 000 systèmes incompatibles.

Bien que la ministre reconnaisse des risques de bogues et une réduction temporaire des activités cliniques lors de l’implantation, elle assure que les équipes sont prêtes et accompagnées.

Ce virage numérique promet notamment d'améliorer l'efficacité du soutien à domicile et la sécurité des données cliniques.

Les craintes sont-elles justifiées envers l'implantation de cette nouvelle technologie?

Écoutez la ministre de la Santé Sonia Bélanger parler du lancement du Dossier santé numérique, lundi midi à La commission.