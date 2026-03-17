Malgré des frappes massives ayant dégradé ses capacités militaires, Téhéran conserve un atout majeur: le contrôle du détroit d'Ormuz, par où transite 20 % du pétrole mondial.

En ciblant des navires occidentaux, l'Iran mène une guerre économique visant à faire grimper les prix à la pompe, touchant ainsi les États-Unis là où ça fait mal.

Écoutez Justin Massie, professeur titulaire et directeur du département de science politique à l’Université du Québec à Montréal. faire le point mardi, à Lagacé le matin.

Selon Massie, sans présence au sol, il est quasi impossible pour Washington de sécuriser totalement cette zone stratégique.