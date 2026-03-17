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Politique internationale
Prix à la pompe

L’Iran frappe le portefeuille américain pour répliquer aux bombes de Trump

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 mars 2026 08:09

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
L’Iran frappe le portefeuille américain pour répliquer aux bombes de Trump
Donald Trump / (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Malgré des frappes massives ayant dégradé ses capacités militaires, Téhéran conserve un atout majeur: le contrôle du détroit d'Ormuz, par où transite 20 % du pétrole mondial.

En ciblant des navires occidentaux, l'Iran mène une guerre économique visant à faire grimper les prix à la pompe, touchant ainsi les États-Unis là où ça fait mal. 

Écoutez Justin Massie, professeur titulaire et directeur du département de science politique à l’Université du Québec à Montréal. faire le point mardi, à Lagacé le matin. 

Selon Massie, sans présence au sol, il est quasi impossible pour Washington de sécuriser totalement cette zone stratégique.

«Les États-Unis gagnent au plan tactique [...] mais au niveau stratégique, puisqu'ils n'avaient pas vraiment de politique stratégique, c'est un échec.»

Justin Massie

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