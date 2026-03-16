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Politique internationale
Guerre en Iran

Les contradictions à profusion de Donald Trump

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 mars 2026 17:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Les contradictions à profusion de Donald Trump
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump a lancé un appel aux pays alliés d’assurer la sécurité dans le détroit d’Ormuz.

Appel passablement demeuré sans réponse positive jusqu'ici.

Écoutez la spécialiste de politique américaine Valérie Beaudoin commenter cette situation au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Donald Trump se contredit à profusion dans son point de presse touchant la guerre en Iran en matinée;
  • Le détroit d'Ormuz est-il miné ou non?;
  • On parle de la réticence internationale face à cette guerre;
  • Le vice-président JD Vance se tient à distance depuis le début du conflit.

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