Le président américain Donald Trump a lancé un appel aux pays alliés d’assurer la sécurité dans le détroit d’Ormuz.
Appel passablement demeuré sans réponse positive jusqu'ici.
Écoutez la spécialiste de politique américaine Valérie Beaudoin commenter cette situation au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Donald Trump se contredit à profusion dans son point de presse touchant la guerre en Iran en matinée;
- Le détroit d'Ormuz est-il miné ou non?;
- On parle de la réticence internationale face à cette guerre;
- Le vice-président JD Vance se tient à distance depuis le début du conflit.