 Aller au contenu
Politique fédérale
Soupir de soulagement chez des entreprises

Un an de plus pour les permis des travailleurs étrangers canadiens

par 98.5

0:00
6:50

Entendu dans

La commission

le 13 mars 2026 12:17

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Un an de plus pour les permis des travailleurs étrangers canadiens
Le ministre et député Joël Lighbound a fait son annonce à Portneuf, vendredi matin / La Presse Canadienne / Sean Kilpatrick

Les permis des travailleurs étrangers temporaires canadiens seront prolongés pour une année supplémentaire, a annoncé le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement du Canada, Joël Lightbound.

Écoutez la discussion des animateurs Frédéric Labelle et Nathalie Normandeau à la barre de l'émission La commission.

Autres sujets abordés

  • Jour de vendredi 13: êtes-vous superstitieux?;
  • Neuf arrestations de jeunes à Repentigny;
  • Le suspect du crime du dépanneur du Mont-Royal a déjà tué une femme à Vancouver;
  • Le Parti conservateur fait-il erreur en voulant «décorer» le controversé Don Cherry?

Vous aimerez aussi

Un an à la tête du Canada: que peut-on retenir du bilan de Mark Carney?
La commission
Un an à la tête du Canada: que peut-on retenir du bilan de Mark Carney?
0:00
6:44
Le député fédéral conservateur Eric Lefebvre critique une position de son parti
Le Québec maintenant
Le député fédéral conservateur Eric Lefebvre critique une position de son parti
0:00
6:23

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Une première boutique en l'honneur du groupe Angine de poitrine
Rattrapage
Bonne nouvelle du jour
Une première boutique en l'honneur du groupe Angine de poitrine
Amputée des deux bras et des deux jambes: le «remède Marie-Sol St-Onge»
Rattrapage
Histoire de résilience
Amputée des deux bras et des deux jambes: le «remède Marie-Sol St-Onge»
Une baisse de l'engouement pour les véhicules électriques ou hybrides neufs?
Rattrapage
49 % moins de ventes au Québec entre 2024 et 2025
Une baisse de l'engouement pour les véhicules électriques ou hybrides neufs?
Julien Lacroix signe avec Juste pour rire: «C'est une décision d'entreprise»
Rattrapage
Bonne ou mauvaise idée?
Julien Lacroix signe avec Juste pour rire: «C'est une décision d'entreprise»
Quelle est l'importance de notre deuxième cerveau, le microbiote?
Rattrapage
Transit intestinal
Quelle est l'importance de notre deuxième cerveau, le microbiote?
Les Grands Prix d’Arabie saoudite et de Bahrein pourraient être annulés
Rattrapage
Rafales de nouvelles: Conflit en Iran
Les Grands Prix d’Arabie saoudite et de Bahrein pourraient être annulés
Un an à la tête du Canada: que peut-on retenir du bilan de Mark Carney?
Rattrapage
Les bons et mauvais coups du premier ministre
Un an à la tête du Canada: que peut-on retenir du bilan de Mark Carney?
«On est régulièrement ébloui»: les phares DEL de voitures inquiètent
Rattrapage
Une pétition a été mise en ligne
«On est régulièrement ébloui»: les phares DEL de voitures inquiètent
Le Parti conservateur fait-il erreur en voulant couronner Don Cherry?
Rattrapage
«Ce n'est pas un gars qui fait l'unanimité»
Le Parti conservateur fait-il erreur en voulant couronner Don Cherry?
Un premier café indépendantiste ouvre ses portes à Montréal
Rattrapage
Le «Club Pays»
Un premier café indépendantiste ouvre ses portes à Montréal
Les 40 milliards en défense du Grand Nord serviront à «préparer le terrain»
Rattrapage
Investissements en infrastructures militaires
Les 40 milliards en défense du Grand Nord serviront à «préparer le terrain»
Violences à Repentigny: certains secteurs interdits aux jeunes impliqués
Rattrapage
La police a procédé à huit arrestations
Violences à Repentigny: certains secteurs interdits aux jeunes impliqués
Hôpital Maisonneuve-Rosemont: «Ça coûte cher ces retards-là» -Dr Marc Brosseau
Rattrapage
Nouvelle offensive du personnel soignant
Hôpital Maisonneuve-Rosemont: «Ça coûte cher ces retards-là» -Dr Marc Brosseau
Travailleurs étrangers: «Ce n'est pas encore le temps de sabrer le champagne»
Rattrapage
Permis prolongé, mais pas partout au Québec
Travailleurs étrangers: «Ce n'est pas encore le temps de sabrer le champagne»