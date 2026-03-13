Soupir de soulagement chez des entreprises

Les permis des travailleurs étrangers temporaires canadiens seront prolongés pour une année supplémentaire, a annoncé le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement du Canada, Joël Lightbound.
Écoutez la discussion des animateurs Frédéric Labelle et Nathalie Normandeau à la barre de l'émission La commission.
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