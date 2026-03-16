La commission

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discutent de la perte d'intérêt général pour la cérémonie des Oscars, soulignant un décalage entre l'opulence d'Hollywood et les préoccupations citoyennes.

Les commissaires expriment aussi de vives inquiétudes quant au prochain budget du ministre Girard, pointant l'absence de marge de manœuvre financière dans un contexte de crise pétrolière et de tensions mondiales.

Écoutez la discussion sur ces sujets, avec les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi.