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Arts et spectacles
La commission

Désintérêt pour les Oscars et inquiétudes sur le budget québécois

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Entendu dans

La commission

le 16 mars 2026 13:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Désintérêt pour les Oscars et inquiétudes sur le budget québécois
La commission / Cogeco Média

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discutent de la perte d'intérêt général pour la cérémonie des Oscars, soulignant un décalage entre l'opulence d'Hollywood et les préoccupations citoyennes.

Les commissaires expriment aussi de vives inquiétudes quant au prochain budget du ministre Girard, pointant l'absence de marge de manœuvre financière dans un contexte de crise pétrolière et de tensions mondiales. 

Écoutez la discussion sur ces sujets, avec les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi. 

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