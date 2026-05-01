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6e match Canadiens-Lightning

Jean-Michel Dufaux croit qu'«on va gagner ce soir»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 mai 2026 17:40

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jean-Michel Dufaux croit qu'«on va gagner ce soir»
Le Centre Bell était déjà bondé de partisans des Canadiens queques heures avant le début du match contre le Lightning / La Presse Canadienne / Christinne Muschi

L'animateur Jean-Michel Dufaux prédit une victoire des Canadiens de Montréal, vendredi, lors du sixième match dans leur série contre le Lightning de Tampa Bay.

Il raconte aussi des anecdotes de hockey, comme lorsque l'équipe québécoise a remporté la coupe Stanley en 1976.

Écoutez l'animateur et fan des Canadiens, Jean-Michel Dufaux, en compagnie de Catherine Beauchamp, Daphnée Malboeuf et Philippe Cantin sur ce match tant attendu, vendredi.

«C'est vraiment excitant parce que, comme vous l'avez dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas quelque chose à se mettre sous la dent qui est excitant comme cette série.»

Jean-Michel Dufaux

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