6e match Canadiens-Lightning

L'animateur Jean-Michel Dufaux prédit une victoire des Canadiens de Montréal, vendredi, lors du sixième match dans leur série contre le Lightning de Tampa Bay.

Il raconte aussi des anecdotes de hockey, comme lorsque l'équipe québécoise a remporté la coupe Stanley en 1976.

Écoutez l'animateur et fan des Canadiens, Jean-Michel Dufaux, en compagnie de Catherine Beauchamp, Daphnée Malboeuf et Philippe Cantin sur ce match tant attendu, vendredi.